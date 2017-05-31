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ВИДЕО с "танцами" у ели медведя Ферапонта сделали его звездой YouTube

Опубликовано 30.05.17 22:53 ВИДЕО с "танцами" у ели медведя Ферапонта сделали его звездой YouTube

Танцевальные способности Ферапонта попали на Ютуб видео после того, как напротив елки установили видеоловушку.

В Свердловской области на видео засняли необычного медведя Ферапонта, который проявил «странную» любовь к старой ели. Он слишком много времени начал проводить у дерева, поэтому сотрудники Висимского заповедника установили там видеоловушку.

На кадрах записи видно, как хозяин тайги терся спиной о дерево, а лапой отрывал кору. Ферапонт так старательно терся о ствол старой ели, что сдвинул висящую на ужшкммт ней видеоловушку с настроенного ракурса.

Также видеоролики позволили рассмотреть особенности внешнего вида и некоторые повадки Ферапонта. Это темно-бурый медведь, с почти черными лапами, рыжей головой и горлом и будто надетым рыжеватым жилетом. Рост Ферапонта, когда он стоит на задних лапах, немногим менее двух метров. В основном Ферапонт трется спиной, но войдя в раж, обнимает дерево, трется щеками, царапает и даже кусает. При этом, как известно, у каждого медведя свой темперамент, характер. Именно зубами, а не когтями была содрана с ели кора в виде аккуратного прямоугольника. Такие метки – характерный почерк Ферапонта».

YouTube ВИДЕО: "танец" медведя Ферапонта стал хитом в Сети
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