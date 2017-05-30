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"Яндекс" впервые продемонстрировал своё беспилотное такси

Опубликовано 30.05.17 20:43 "Яндекс" впервые продемонстрировал своё беспилотное такси

Российская компания начнет испытания такси с автоматическим управлением на общественных дорогах в 2018 году.

Российская интернет-компания «Яндекс» впервые опубликовала на YouTube видеоролик с использованием беспилотного такси.

На кадрах записи видно, как машина, оснащенная системой автопилота, подвозит пассажира, объезжает грузовик и специально установленные на дороге баки. Тестирование авто проходит в промышленной зоне.

В компании рассказали, что новые автомобили оснащены автопилотом пятого уровня, позволяющим человеку не вмешиваться в события на дороге.

В пресс-службе компании уточнили, что прототип «Яндекса» создан на ужшкммт базе гибридного хэтчбека Toyota Prius, оборудованного графическим процессором Nvidia GTX и оптическим дальномером LiDAR компании Velodyne. Автомобилю также помогает ориентироваться в пространстве собственная система спутниковой навигации «Яндекс. Навигатор» и картографический сервис «Яндекс. Карты». Датчики и сенсоры способны распознавать впередиидущие объекты и дорожные знаки.
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