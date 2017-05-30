Путин призвал Европу отказаться от "мифических российских угроз"

По словам Путина, у такой политики нет перспектив.

Президент России Владимир Путин во время общения с европейскими журналистами призвал Европу не придумывать мифических российских угроз и гибридных войн, а сотрудничать по вопросам безопасности, сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью французской газете Figaro по итогам своего визита в Париж.

«Я думаю, что мы все хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн ужшкммт и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе ещё и формулируете перспективы политики», — заявил российский лидер

По словам Путина, у такой политики нет перспектив.

«Есть перспективы только в одном — в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм <...>. А мы всё рассуждаем, какие угрозы Россия создаёт», — отметил президент.

Накануне Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели встречу в Версале. Переговоры продлились около трёх часов. Среди прочего стороны обсудили сирийский кризис и договорились о расширении сотрудничества в сфере антитеррора.