АТОР анонсировал рекордно низкие цены на отдых в Турции для россиян

Эксперт рассказала о рекордно дешевом отдыхе в Турции в 2017 году и назвал ТОП-5 самых популярных направлений у россиян.

Турция в сезоне 2017 года предлагает для россиян беспрецедентно низкие цены, что делает это туристическое направление рекордсменом по снижению цен, заявила во вторник на брифинге "Завтра будет лето: Что выбирают россияне?" исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"Турция в этом году предложила Российскому рынку беспрецедентно низкие цены. Ниже, чем когда-то был вожделенный, но не существующий пока Египет. В мае Турция предлагала семь ужшкммт дней по цене 9 тысяч на человека с перелетом. Таких низких цен не было никогда", — цитирует ее РИА Новости.

Ломидзе уточнила, что летом цена будет повышаться, и поездка обойдется уже в 15-25 тысяч рублей с человека. "Но Турция никогда не была дешевым направлением, особенно таким дешевым, как этим летом, когда ее можно назвать рекордсменом по снижению цены", — сказала представитель АТОР.

"Что касается других европейских направлений, то наши иностранные партнеры придерживаются тактики неповышения цен в валюте для российского рынка, а в некоторых случаях даже снижают, как в Чехии", — отметила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также рассказала, что Турция сейчас находится на втором месте по популярности у россиян в плане летних путешествий, пишет Лента.ру.

На первой позиции по объему проданных на июнь-август путевок располагается Россия, в частности, Сочи и Крым. Третья строчка досталась Греции, четвертая — Испании, пятая — Кипру.

В апреле специалисты АТОР пришли к выводу, что отдых в Турции в летние месяцы обойдется россиянам дешевле, нежели на родине.