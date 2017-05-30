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Прокуратура Украины завела головное дело против России за "ведение гибридной войны"

Опубликовано 30.05.17 18:17 Прокуратура Украины завела головное дело против России за "ведение гибридной войны"

Украинская прокуратура «автономной республики Крым» открыла уголовное производство по факту якобы ведения должностными лицами России против Украины «гибридной войны».

Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook.

Она считает, что Москва «искусственно формировала ненависть» к Украине у жителей Крыма, когда готовила переход полуострова в состав России. Уголовное дело завели «по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления Крыма "гибридной войны"против Украины».

Она заявила, что это особенно важно из-за того, что «агрессия России ужшкммт принесла обездоленность», заставив покинуть места проживания тысячи украинцев.

«Особенно это касается крымских татар, которые второй раз за 60 лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима», - уверяет Гитлянская.

В свою очередь в пресс-службе СБУ ТАСС заявили, что дело основано на "информации, которую собрала Служба безопасности Украины о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики".

По утверждению СБУ, во время досудебного следствия особое внимание будет уделено "фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет ненависти к народам Украины".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.
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