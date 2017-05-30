Прокуратура Украины завела головное дело против России за "ведение гибридной войны"

Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook.
Она считает, что Москва «искусственно формировала ненависть» к Украине у жителей Крыма, когда готовила переход полуострова в состав России. Уголовное дело завели «по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления Крыма "гибридной войны"против Украины».
Она заявила, что это особенно важно из-за того, что «агрессия России ужшкммт принесла обездоленность», заставив покинуть места проживания тысячи украинцев.
«Особенно это касается крымских татар, которые второй раз за 60 лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима», - уверяет Гитлянская.
В свою очередь в пресс-службе СБУ ТАСС заявили, что дело основано на "информации, которую собрала Служба безопасности Украины о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики".
По утверждению СБУ, во время досудебного следствия особое внимание будет уделено "фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет ненависти к народам Украины".
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.