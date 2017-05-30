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Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю

Опубликовано 30.05.17 18:12 Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю

Специалисты отмечают, что исследованная ими экзопланета является самой маленькой суперземлей из ближайших к Солнцу.

Астрономы из Испании, Италии и Швейцарии обнаружили суперземлю, которая находится в зоне обитаемости материнской звезды. Соответствующее исследование было опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, на него ссылается РЕН-ТВ.

В документе говорится о том, что найденная экзопланета находится на расстоянии 21 светового года от Земли, ее масса в 2,8 раза превышает массу Зеленой планеты.

Указанное небесное тело вращается вокруг звезды GJ 625, при этом период вращения составляет 14,6 дня.  Суперземлю ужшкммт исследователи изучали на протяжении 3,5 лет. Специалисты отмечают, что исследованная ими экзопланета является самой маленькой суперземлей из ближайших к Солнцу.

Астрономы не исключили наличие воды на планете, а также заявили о планах получить хотя бы некоторую информацию об атмосфере.
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