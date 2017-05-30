Лексус и Вован разыграли премьера Черногории от имени Порошенко (ВИДЕО)

В разговоре с телефонными хулиганами Душко Маркович рассказал о вступлении Черногории в НАТО, об отношении к России и о разногласиях внутри страны.

Известные российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, (Вован и Лексус) позвонили премьер-министру Черногории Душко Марковичу и побеседовали с ним от имени президента Украины Петра Порошенко.

Так, в разговоре с лже-Порошенко, премьер рассказал подробности принятия решения о вступлении Черногории в НАТО.

"Мы не хотели идти на референдум, потому что по конституции нет у нас такой обязанности. Кроме того, организация референдума, открыла бы политическое пространство для различных махинаций России", - сказал Маркович.

В конце разговора Лексус от ужшкммт лица президента Украины зявил, что прямо сейчас поднимает тост и пьёт за Черногорию "чистейший спирт", после чего черногорский премьер выразил надежду на скорую личную встречу и развитие двусторонних отношений.

Также пранкеры смогли дозвониться и до бывшего премьера Черногории — Мило Джукановича. В разговоре с ним телефонные хулиганы представились премьером Украины Владимиром Гройсманом, а в ходе разговора Джуканович прокомментировал судьбу тех, кто выступает против НАТО.

"Действительно в черногорском обществе существуют разногласия. Эта проблема чувствовалась ещё раньше, в некоторых других вопросах. Часть населения возражала против нашей независимости, хотела, чтобы мы остались вместе с Сербией. Сейчас эта оппозиция активно хочет, чтобы мы не входили в ЕС, чтобы наши отношения базировались на дружбе с Россией", — пояснил экс-премьер Черногории.

При этом Мило Джуканович пообещал оказать "Гройсману" личную услугу: пранкеры предложили построить в Черногории шоколадные фабрики в обмен на то, что организации украинского премьера будут вычеркнуты из госреестра балканской страны.

"Я понимаю, о чём вы говорите. Вы можете направить ко мне людей, которые получат чёткие инструкции, что нужно сделать. И я вам помогу всё сделать", — без тени смущения ответил Джуканович.

Как писал TopNews, несколько дней назад МИД Черногории заявил, что РФ якобы пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО.