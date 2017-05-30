ФОТО охотника с гигантской лягушкой взбудоражило Сеть

Блогеры засомневались в подлинности фотографии, заподозрив мужчину в использовании оптической иллюзии.

Представители Охотничьей ассоциации Южного Техаса опубликовали фотографию необычной добычи охотника Маркуса Рангеля. В кадре улыбающийся мужчина держит в руках мёртвую лягушку весом в 13 фунтов (почти 6 кг). Он заявил, что животное обитало в пруду на его ранчо возле Бейтсвилля. В случае, если рассказ мужчины окажется правдой, то пойманный им экземпляр попадёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая лягушка в мире.

Однако многие пользователи Сети засомневались ужшкммт в подлинности фотографий, в частности, из-за длинных волос существа. Один из комментаторов заявил, что его 12-килограммовая чихуа-хуа в три раза меньше этой лягушки, а сотрудник Департамента дикой природы и парков Техаса Стив Лайтфут заявил, что снимок настоящий, но все же на нем есть небольшой подвох.

"Скорее всего, здесь использована оптическая иллюзия. Рангель держит лягушку на длинной палке, и кажется, что трофей очень крупный", - сказал Стив Лайтфут.