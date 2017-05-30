"Бог не фраер": губернатор Орловской области поддержал священника на Land Cruiser

Вадим Потомский намекнул, что СМИ не имеют права интересоваться благосостоянием представителей духовенства.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский высказался относительно конфликта между местной газетой и епископом Нектарием, ставшим обладателем внедорожника Toyota Land Cruiser за 6 миллионов рублей.

Как заявил глава региона в интервью радиостанции "Говорит Москва", претензии журналистов к дорогим автомобилям представителей РПЦ неправомерны.

"У меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя", - возмутился он, добавив, что епископ находится в подчинении ужшкммт у руководства митрополии, и только там могут решить, считать ли такое поведение священника неправильным.

"Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит", - сказал Потомский.

Как писал TopNews, ранее газета "Орловские новости" опубликовала письмо епископа Нектария, в котором тот потребовал удалить материал о преподнесенном ему подарке в виде внедорожника Land Cruiser V8, пригрозив в противном случае добиться возбуждения уголовного дела по статье об "оскорблении чувств верующих".