Сотрудница Почты России в Гатчине Ленинградской области пригрозила зарезать клиента «как барана» после того, как он сделал ей замечание.

Житель Ленинградской области пришёл в одно из почтовых отделений, чтобы забрать свою посылку, но нарвался на оскорбления и угрозы со стороны сотрудницы учреждения. Всё происходящее мужчина снял на видео и выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам клиента, в этот день ему пришлось приходить в почтовое отделение на проспекте 25 Октября в Гатчине дважды. В первый раз его ужшкммт отказались обслуживать без извещения, хотя он был готов предъявить трек-номер отправления. Сходив домой за квитанцией, он вновь отстоял очередь на получение посылки, но столкнулся с недовольством со стороны сотрудницы Почты России.

Выяснилось, что номера на квитанции и на самой посылке не совпадают, потому что отправление было нерегистрируемым, и найти её будет сложнее.

Она нелестно высказалась в адрес клиента, а после того, как он сделал ей замечание, пригрозила «прирезать его, как барана».

Клиент, который снял конфликт на видео, поинтересовался у своих подписчиков, как поступить: заявить в полицию на сотрудницу или обратиться в суд в частном порядке.

Как передает РЕН-ТВ, УФПС Санкт-Петербурга и Ленобласти начало проведение по данному факту внутренней проверки.

Сообщается, что нахамившая клиенту сотрудница будет уволена. Кроме того, руководство Гатчинского почтамта взяло под личный контроль работу отделения связи, где произошел скандальный инцидент.

Также со всеми работниками филиала проведут дополнительный инструктаж по обращению с клиентами и строгому соблюдению правил оказания почтовых услуг.