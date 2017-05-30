В Санкт-Петербурге завершена укладка нового газона на "Зенит-Арене"

Решение об обновлении газона было принято 19 мая.

На стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") в Северной столице завершилась укладка нового газона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города

"Да, уже идет прошивка", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос журналистов о завершении укладки газона.

Ранее администрация города заявляла о том, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, а выполнены они будут за ужшкммт счет футбольного клуба "Зенит".

Как писал TopNews, решение об обновлении газона санкт-петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит".

Первая игра на стадионе "Санкт-Петербург" состоялась 22 апреля. Это был матч Чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал".

Планируется, что стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финальный поединок. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.