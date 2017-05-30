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В Госдуме предложили создать совет блогеров

Опубликовано 30.05.17 12:56 В Госдуме предложили создать совет блогеров

С соответствующей инициативой выступил Виталий Власов.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Власов предложил создать совет популярных блогеров при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Такое предложение он направил в комитет. Как сообщает RT, Власов полагает, что создание совета блогеров поможет депутатам эффективнее общаться с интернет-аудиторией. 

Замглавы комитета Андрей Свинцов поддержал идею.

"Молодежь не смотрит телевизор, не выписывает газет, а общается на уровне лайков, дизлайков в социальных ужшкммт сетях, поэтому для продвижения идей в молодежной среде создание такого совета в Госдуме было бы полезно", — сказал он в комментариях РБК.

Кроме него, с создание совета блогеров в Госдуме также выступил Александр Балковский, отец видеоблогера Саши Спилберг, которая недавно выступала перед депутатами.

"Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Теперь знаем. И моя миссия — помочь наладить диалог между государством и сообществом, к которому я принадлежу", — сказал видеоблогер.
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