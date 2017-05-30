Дирижер Гергиев возглавил рейтинг самых зарабатывающих деятелей культуры РФ.

Стали известны самые зарабатывающие деятели культуры России. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в подведомственных Минкультуры организациях. Лидером списка оказался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, пишет "Газета.ру".

За период с 1 января по 31 декабря 2016 года доход Гергиева составил 154 млн руб.

Валерий Гергиев уже более 10 лет руководит Мариинским театром, которому в 2015 году выделили почти 3.5 миллиарда бюджетных средств. Фестивали Гергиева поддерживают государство и лично Владимир Путин, оркестр выступал даже в Пальмире ужшкммт в Сирии.

Помимо бюджетных средств, Гергиев собирает пожертвования на театр через свой благотворительный фонд, на котором сейчас находится 2.7 миллиарда рублей. В состав попечительского совета входит бывший министр финансов Алексей Кудрин, отмечает "Дождь".

Когда Кудрин был министром финансов Гергиев получил 22 миллиарда рублей на строительство новой сцены театра, а на ее открытии было объявлено о выделении 25 миллионов долларов на содержание театра.

Помимо театра, доход Гергиеву приносит компания «Евродон», 15% которой владеет дирижер. Гергиев — земляк основателя этого бизнеса, он помогал ему в создании компании.

Второе место занимает худрук Малого драматического театра Лев Додин (почти 113 млн руб.), третье – худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков (76 млн руб.).

Далее следуют худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков (69 млн руб.), директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (47 млн руб.), худрук Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов (44 млн руб.).

В топ-10 также попали худрук Театра наций Евгений Миронов (37 млн руб.), худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет (35,5 млн руб.), худрук Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский (34 млн руб.), ректор ВГИКа Владимир Малышев (33 млн руб.).