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Дерзкое ограбление: из здания Центробанка в Москве украли 11 млн рублей

Опубликовано 30.05.17 12:14 Дерзкое ограбление: из здания Центробанка в Москве украли 11 млн рублей

Между тем хакеры списали со счёта в Московском кредитном банке 17 млн рублей.

Из здания Центрального банка России на Ленинском проспекте похищено более 11 млн руб., возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о краже на Ленинском проспекте, д. 9. На место прибыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, неизвестный через окно проник в помещение Центрального банка РФ, откуда тайно похитил 11,4 млн руб., принадлежащие заведующему сектором ужшкммт в указанном банке. После этого злоумышленник скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание преступника.

Тем временем хакеры списали со счёта в Московском кредитном банке 17 млн рублей. Сейчас сотрудники полиции совместно со службой безопасности банка ведут проверку по факту случившегося, пишет Лайф.

Киберпреступники списали более 17 миллионов рублей со счетов строительной организации СК "Трейд". Счёт был открыт в Московском кредитном банке на улице Маршала Соколовского. Сейчас служба безопасности кредитного учреждения и полицейские выясняют, была ли атака массовой или это единичный случай.
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