Мария Максакова рассказала о своей жизни с криминальным авторитетом

Певица рассказала о гражданском браке с отцом своих старших детей – Ильи и Людмилы.

Уехавшая на Украину вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала о своем многолетнем гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.

Артистка заявила, что считает эти отношения ошибкой, добавив, что Вороненков "отмыл" ее от них. По словам Максаковой, сначала Тюрин красиво за ней ухаживал и приложил большие усилия, чтобы завоевать ее, но, по словам звезды, это не было любовью.

"У меня тогда был такой возраст, когда я, может быть, и ужшкммт была более-менее успешна в опере, но все-таки я не пела так, как должна была, чтобы сделать ту карьеру, которую хотела бы. А возраст был такой, что уже думала о том, чтобы родить, а отношения с родителями были крайне сложными, особенно с мамой… Я куда-то ринулась, и очень неудачно. Это была моя большая ошибка. Я оступилась, пыталась оттуда уйти", - сказала Максакова.

Она отметила, что прошлое Тюрина не было достоянием общественности, пока на неё не начались "гонения". При этом своим единственным настоящим чувством в жизни Мария Максакова считает Дениса Вороненкова.

"Он жил как король и погиб как король", - сказала она в интервью украинским журналистам.

Ранее TopNews писал о том, что Мария Максакова рассказала о похищении водителя незадолго до убийства Вороненкова.