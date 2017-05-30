 
TOP 10

1 Опубликован список погибших при урагане в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

2 "Так это же супермен": на ВИДЕО с МКС блогеры разглядели человека без скафандра в космосе

3 Синоптики объяснили причины возникновения урагана в Москве, убившего 11 человек

4 Епископ РПЦ пригрозил СМИ уголовным делом за статью о его внедорожнике за 6 млн

5 Избитому в Мексике россиянину предъявлено обвинение в убийстве

6 Под Саратовым разбился военный самолет с курсантами: есть погибший (ФОТО)

7 "Нищебродов не пускать": Собчак предложила ввести налог, чтобы бедные не мешали отдыхать богачам (ФОТО)

8 Мария Максакова рассказала о своей жизни с криминальным авторитетом

9 Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей, купив билет за 100 рублей

10 Американская штангистка восхитила Сеть невероятным трюком (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Мария Максакова рассказала о своей жизни с криминальным авторитетом

Опубликовано 30.05.17 12:05 Мария Максакова рассказала о своей жизни с криминальным авторитетом

Певица рассказала о гражданском браке с отцом своих старших детей – Ильи и Людмилы.

Уехавшая на Украину вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала о своем многолетнем гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.

Артистка заявила, что считает эти отношения ошибкой, добавив, что Вороненков "отмыл" ее от них. По словам Максаковой, сначала Тюрин красиво за ней ухаживал и приложил большие усилия, чтобы завоевать ее, но, по словам звезды, это не было любовью.

"У меня тогда был такой возраст, когда я, может быть, и ужшкммт была более-менее успешна в опере, но все-таки я не пела так, как должна была, чтобы сделать ту карьеру, которую хотела бы. А возраст был такой, что уже думала о том, чтобы родить, а отношения с родителями были крайне сложными, особенно с мамой… Я куда-то ринулась, и очень неудачно. Это была моя большая ошибка. Я оступилась, пыталась оттуда уйти", - сказала Максакова.

Она отметила, что прошлое Тюрина не было достоянием общественности, пока на неё не начались "гонения". При этом своим единственным настоящим чувством в жизни Мария Максакова считает Дениса Вороненкова.

"Он жил как король и погиб как король", - сказала она в интервью украинским журналистам.

Ранее TopNews писал о том, что Мария Максакова рассказала о похищении водителя незадолго до убийства Вороненкова.
Другие материалы по этой теме

Максакова: за день до убийства Вороненкова ФСБ похитила его водителя (ВИДЕО)

"Удар в спину": Мария Максакова откровенно рассказала о конфликте с матерью

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга