"Нищебродов не пускать": Собчак предложила ввести новый налог, чтобы бедные не мешали отдыхать богачам (ФОТО)

«Бохатая» Собчак взбесила фанатов постом о нищебродах. Поклонники назвали Ксению Собчак плохой матерью.

Ксения Собчак за последние пару месяцев успела побывать в Китае, Японии, Италии, Турции и Франции. Однако молодая мама решила на этом не останавливаться и отправилась в очередное путешествие - на этот раз в королевство Бутан. Собчак восхитилась обязательным правилом этой страны, согласно которому каждый турист якобы должен потратить на ее территории кругленькую сумму, пишет "Комсомольская правда".

"Попала в закрытую страну ужшкммт невероятной красоты. Начало мне уже нравится - молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма": по закону турист должен потратить (и предъявить документ) не менее 250 долларов в сутки на человека плюс налог 70 долларов за день пребывания. Что отрезает сразу кемпинги и кучи китайцев. В итоге – чисто и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту, а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует", - написала звезда.

Блогеры в комментариях обвинили Собчак в снобизме и спесивости, презрении к простым людям. «Значит, вам хорошо там, где нет такого сброда, как мы?», «Спесь никого не красит, тем более что сами-то не из князьев. Живите как хотите, зачем унижать других? Подростковый инфантилизм и детский способ самоутвердиться», «Что же вы так народ ненавидите? Вот в этом и есть подлинное нутро — „бохатая“ пустомеля», «Богатой Ксении Собчак мешает получать удовольствие чернь, которая, таки, ездит по тем же маршрутам, что и "ее светлость"!» — возмущенно пишут пользователи.

Ксения на критику в комментариях никак не отреагировала и лишь продолжила восхищаться диковинной страной: "Бутан оказался той Азией, о которой мечтает брезгливый европеец. Чистая, ухоженная, даже бродячие собаки как будто отмыты шампунем. Что уж говорить о людях? На улицах женщины и дети, монахи и рабочие представляют собой такую красивую толпу, как будто ты не в настоящем городе с живыми людьми, а попал на съемки нового масштабного фильма про Тибет с дорогой массовкой".

Пробег в Москве пропустила,наверстываю хайкингом в горах. Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 29 2017 в 3:26 PDT

На это подписчики обвинили телеведущую в слишком разгульном образе жизни. Большая часть подписчиков не прониклась рассказами Собчак и тут же задалась вопросом: «А где сын?». Вот лишь несколько таких высказываний:

mentas85: «Молодая маманя блин, где детёныша оставила?!»

nikitina.varambler.ru: «Она всегда и везде говорила, что терпеть не может детей. Вот и к своему малышу она совсем равнодушна. Мотается по свету, а ребёнок растёт с няньками».

lidia1148: «Только бы от ребенка смотаться».

camka37: «Господи, столько ждать ребенка и везде валяться, только бы не любить свое чадо, чтобы боли не было. Бедные богатые, их не любили, и они не любят. Путешествуйте дальше. Мир большой. Несчастная».