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10 Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Опубликовано 30.05.17 09:55 Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Специалисты предполагают, что популярность самой угоняемой модели у угонщиков автомобилей обусловлена востребованностью запчастей этой машины на рынке.

По данным российских страховых компаний, наибольшим спросом угонщиков в РФ пользуется автомобиль Hyundai Solaris. Как пояснили РИА Новости в компании «Ренессанс страхование», популярность Hyundai Solaris у угонщиков можно объяснить тем, что чаще всего данная модель идет на автозапчасти.

В список самых угоняемых моделей автомобилей по России в первом квартале, помимо Hyundai Solaris, вошли Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5.

"Преступники выбирают наиболее популярные и дорогие авто, для выгодной продажи после угона – всего автомобиля или ужшкммт его запчастей", — прокомментировал директор департамента урегулирования убытков компании "Абсолют страхование" Игорь Люкин.

По словам заместителя директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Андрея Ковалева, авто премиум-класса чаще угоняются "под заказ", а транспортные средства массового сегмента "уходят на разборки".

Как и прежде, наиболее проблемными регионами с точки зрения количества угонов для страховщиков являются Москва и Санкт-Петербург. В частности, по данным страховой компании "МАКС", в Москве и Московской области доля угонов составляет 25% от всех угонов по стране, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 51% всех угонов по стране, а на все остальные регионы приходится 24% угонов.

Самым угоняемым автомобилем в первом квартале в данных регионах также стал Hyundai Solaris. Помимо него в список вошли Mazda CХ-5, Lexus LX, модели марки Toyota, Land Rover Discovery, Kia Rio, Ford Focus, Lada Priora, Hyundai IX35, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera.
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