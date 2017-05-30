В НАСА впервые решили "потрогать" Солнце

Специалисты космического агентства NASA намерены отправить на орбиту зонд, которому предстоит сблизиться с Солнцем.

Американское космическое агентство объявило о запуске новой миссии по исследованию Солнца Solar Probe Plus (SPP). В рамках этой миссии летом 2018 года ведомство планирует запустить космический исследовательский зонд, которому предстоит приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние — 6,2 миллиона километров (это меньше, чем между Солнцем и Меркурием), передает "Россия 24".

В НАСА заявили, что SPP первым "потрогает" звезду, поскольку будет в семь раз ближе к ней, чем любой другой из когда-либо запущенных к Солнцу зондов. По ужшкммт замыслу специалистов, аппарат должен будет исследовать внешнюю атмосферу звезды и вести крайне важные наблюдения.

Новая информация поможет астрофизикам больше узнать о физических характеристиках нашего светила. Кроме того, результаты этого исследования сделают более точными прогнозы явлений космической погоды, которые влияют на Землю, работу спутников и специалистов в космосе и даже различные происшествия в нашей жизни.

«Это будет наша первая экспедиция к Солнцу,- приводит "КП" со ссылкой на Daily Mail слова Эрика Кристиана, одного из старших сотрудников Центра космических полетов Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.- Мы не сможем приблизиться к самой его поверхности, но расстояние позволит ответить на три главных вопроса».

Исследовательский зонд НАСА ждут огромные испытания. Например, ему придется противостоять температуре примерно 1400°С. Ученые надеются, что оболочка толщиной 11,43 сантиметра, сделанная из композитного материала на основе углеродных волокон, защитит зонд от аномально высоких температур.