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Избитому в Мексике россиянину предъявлено обвинение в убийстве

Опубликовано 30.05.17 08:30 Избитому в Мексике россиянину предъявлено обвинение в убийстве

Также прокуратура продолжает проводит расследование по факту нападения на дом Алексея Макеева.

Избитому в мексиканском Канкуре россиянину Алексею Макееву предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула России в Мехико Дмитрия Болбота.

"Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения", — отметил Болбот.

Ссылаясь на сотрудников прокуратуры штата Кинтана-Роо, консул заявил, что в среднем ужшкммт такие расследования занимают до вынесения приговора около трех месяцев.

"Сам Макеев категорически отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию. Он намерен связаться с местным адвокатом для защиты его прав. Несмотря на это, посольство продолжает следить за ситуацией и соблюдением его прав", — сказал Болбот.

Кроме дела в отношении Макеева, прокуратура штата также занимается расследованием факта самого нападения на его дом и поведение полиции, не оказавшей россиянину помощи и защиты.

"С повестки дня эти расследования не сняты", — сказал дипломат.

Как писал TopNews, 19 мая 2017 года толпа из нескольких сотен мексиканцев окружила дом Макеева и напала на россиянина. В результате случившегося один из нападавших получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в госпитале. Сам Макеев получил серьезные ранения и был госпитализирован. Его выписали в понедельник и взяли под стражу. Также после инцидента 20 полицейских отстранили от работы.

Макеев получил дурную славу в Мексике из-за публикации видеороликов, в которых выступал с оскорблениями и угрозами в адрес местных жителей, сопровождая кадры демонстрацией нацистской символики.
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