Гороскоп на сегодня, 30 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 30 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Астрологи рекомендуют Овнам, занимающимся поисками высокооплачиваемой работы, удвоить свои усилия в начале дня: в это время суток ваши практические знания и умения получат достойную оценку. Вечером партнёрские отношения могут оказаться на грани разрыва, если вы проявите чрезмерную независимость и стремление к свободе. К счастью, у вас и вашей пассии окажется слишком много общих ужшкммт интересов и вы просто не сможете расстаться.

Гороскоп на сегодня, Телец

Первая половина суток у Тельцов благоприятна для любовных дел, творческих занятий, отдыха в престижном месте. У вас запросто получится удовлетворить даже самые смелые из своих запросов. Вторая половина суток располагает к ведению диалога, мирному сосуществованию, взаимной дипломатичности и уступчивости. Эти качества вам придётся проявить не только среди близких людей, но и в официальной среде (например, служебной).

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам в первой половине дня семейные и бытовые неурядицы уже не покажутся вам неразрешимыми. Восстановить мир и порядок вам поможет постоянный партнёр или тайный покровитель. Возможно, сегодня вы сможете устранить неприятности, потратив часть накопленных ранее финансовых средств. Вторая половина суток благоприятствует любовным делам, светскому общению. Возможно, вы неожиданно отправитесь в гости.

Гороскоп на сегодня, Рак

Раков сегодня утром ожидает выгодная поездка, а в пути вы можете встретиться с влиятельным другом или родственником, уважаемой личностью. Не исключено взаимодействие с учителем ваших детей или с вашим личным покровителем. В конце дня сложатся подходящие условия для мягкой революции в быту или в семейной среде. Чтобы изменения не создали вам дополнительных неудобств, постарайтесь вначале мирно обсудить их с домочадцами.

Гороскоп на сегодня, Лев

Первую половину дня Львам стоит потратить на решение насущных деловых вопросов. Финансовые перспективы представителей этого знака сегодня начнут внушать вам оправданный оптимизм. Именно в этот период суток у вас появится шанс возместить ущерб, оплатить крупную покупку, вернуть долги или оформить кредит. Вечерние часы можно целиком посвятить обмену последними новостями с другом, партнёром, соседями, близкими родственниками.

Гороскоп на сегодня, Дева

События этого дня обещают стать для вас позитивными для Дев. Задачи, над которыми представители знака безуспешно бились, сегодня будут решены, а затраченные усилия начнут приносить достойные плоды. Возможно расширение зарубежного сотрудничества, появление новых планов, связанных с учебой или дальней поездкой. В конце дня не исключены приятные неожиданности в материальной сфере.

Гороскоп на сегодня, Весы

Сегодня у Весов складываются удачно обстоятельства и обеспечивают представителям этого знака надежный тыл. Астрологи не исключают появления доброжелателя или целой группы помощников, готовых за умеренную плату взять на себя ваши заботы. Благодаря этому вы получите возможность вернуться к своим главным задачам. Не исключено, что при этом вам придётся в очередной раз столкнуться с непредвиденными трудностями (например, с капризами партнёра).

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Нестандартная работа Скорпионов сегодня может получить высочайшее одобрение. Возможно, вас ждёт дополнительное финансирование, премия или иные материальные льготы. Если вы работали не в одиночестве, не забудьте поощрить тех, кто вам помогал. Вторая половина суток ставит акцент на интеллектуальных интересах, партнёрстве, супружеском общении. Особого внимания может потребовать неформальный или тайный союз.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня складываются неплохие условия для профессиональной деятельности. Не исключено, что сегодня вы можете преодолеть очередную ступень карьерной лестницы благодаря удачному стечению обстоятельств и собственному трудолюбию. Позитивные события на служебном фронте вечером стоит отметить в кругу единомышленников. Не удивляйтесь, если некоторые из ваших друзей начнут не радоваться вместе с вами, а завидовать вам.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогам рекомендуется посвятить начало дня общению с влиятельными людьми, увеличению заработка, пополнению практических знаний. Это время подходит для мероприятий, связанных с обучением и научно-исследовательской деятельностью, судебными делами, а также путешествиями, туризмом, налаживанием международных связей. В конце дня возможны проблемы при попытке уравновесить старые профессиональные планы и новые домашние обязанности.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Общий настрой этих суток обещает стать позитивным для Водолеев. Возможно выздоровление, завершение трудного дела или освобождение от налогового бремени. Однако полностью контролировать ситуацию вам все же не удастся. Возможно, сегодня у вас появятся новые обязанности, одновременно почетные и трудоемкие. Вечером для вас приобретут особое значение вести издалека, сообщения от друзей, а также письма из официальных инстанций.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

В первой половине дня обстоятельства для Рыб будут складываться умеренно-благоприятные обстоятельства. Из любой переделки сегодня вы сумеете выбраться без больших потерь, ваши финансы не пострадают, а пошатнувшиеся полезные связи будут снова восстановлены на прежнем уровне. Во второй половине суток звезды советуют вам сместить акцент с собственной персоны на нужды пары или коллектива (брачного союза, семьи, делового сотрудничества).