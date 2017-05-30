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Какой сегодня праздник: 30 мая 2017 года отмечается церковный праздник Евдокия-Свистунья

Опубликовано 29.05.17 23:52 Какой сегодня праздник: 30 мая 2017 года отмечается церковный праздник Евдокия-Свистунья

Сегодня, 30 мая, также отмечается День ветеранов таможенной службы.

Какой сегодня праздник 30 мая:  Международный день феминизма

30 мая 2017 года традиционно отмечается Международный день феминизма. В 2017 году к празднику примкнули в России, Украине, Беларуси и ряде других стран.

Целью праздника служит искоренение дискриминации женщин и повышение благосостояния общества. В этот день устраиваются конференции, просветительские лекции, семинары. Обсуждаются вопросы уравнения женщин в правах с мужчинами. 

Дата празднования Международного дня феминизма приурочена ко дню казни Жанны Д'Арк. Она управляла французскими ужшкммт войсками в период Столетней войны. После того как она попала в плен к бургундцам, ее обвинили в ереси и сожгли на костре.

Какой сегодня церковный праздник 30 мая: Евдокия-Свистунья

Церковь в этот день вспоминает святую Евдокию. На Руси крестьяне в этот день традиционно занимались картофелем.

Считалось, что сегодняшний день является отражением следующих трех месяцев, ясная погода сулила жару, а дождливая – свидетельствовала о сыром и влажном лете. 

Также 30 мая почитают еще одного святого по имени Андроник – или Ондрон. Ему молились, чтобы не было засух.

"Ондрон, отвори небесные врата и дай дождя, чтобы пролился на зерно, которое в сыру землю легло", - говорили старики в этот день.
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