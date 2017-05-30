Курс доллара на сегодня, 30 мая 2017: курс рубля взял паузу - эксперты

Курс валют на сегодня, 30 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро уменьшился на 30,05 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 63,3684 рубля, курс доллара на 30 мая 2017 опустился на 4,54 копейки — до 56,7106 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 16,02 копейки, составив 59,7066 рубля.

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По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, последний понедельник мая ужшкммт рубль провел спокойно в паре с иностранными валютами: колебания в обе стороны не превышали 0,2%.

Она отметила, что "в начале новой торговой недели и в преддверии лета рынок придерживается стратегии деликатных торгов".

"Это выглядит закономерным: налоговый период в своей активной фазе в России завершен, нефть стабилизировалась, а Центробанки все еще не приступили к пересмотру процентных ставок. Сложившаяся ситуация позволяет рынкам капитала взять необходимую паузу на перетасовку портфелей и аккумулирование сил перед качкой в середине будущего месяца", - приводит слова Бодровой Regnum.

Она уверена, что игроков на рынке ожидает насыщенный событиями июнь, причем в условиях "тонкого" рынка, когда активность окажется сниженной на фоне сезона отпусков, могут наблюдаться заметные перепады настроений.

"В будущем месяце России предстоят серьезные выплаты по внешнему долгу, заседание ЦБ РФ, на котором регулятор с большой долей вероятности понизит ставку, и это потянет за собой сокращение привлекательности торгов carry trade", - пояснила эксперт.

По прогнозу аналитика, в ближайшие дни доллар будет целиться на закрепление в пределах 56,50−57,20 руб., и инвесторы будут придерживаться границ этого "боковика" до появления новых интересных катализаторов.