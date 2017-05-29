В Австралии трехметровая белая акула запрыгнула в рыбацкую лодку

Зубастый "безбилетник" яростно барабанил хвостом и плавниками по лодке и даже ранил пожилого рыбака.

В Австралийском городе Эванс-Хед у в лодку рыбака Терри Селвуда неожиданно запрыгнула трехметровая белая акула. Напуганный 73-летний мужчина, спрятавшись за лодочные ограждения, в панике вызвал по рации спасателей, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на телеканал АВС.

По словам рыбака, она появилась с той стороны катера, где расположен мотор, а потом вмиг оказалась на борту. Зубастый "безбилетник" яростно барабанил хвостом и плавниками по лодке,а мужчина получил ужшкммт сильное ранение.

«Я потерял много крови и был ошеломлен. Я не мог понять, что же произошло, но подумал: нужно как-то выходить отсюда», — вспоминает Селвуд.

Как отмечается, длина лодки составляла 4,5 метра, и трехметровая акула заняла почти все ее пространство. Мужчине удалось добраться до радиоприемника и вызвать спасателей, которые через какое-то время сняли его с борта лодки и отвезли в больницу. Затем спасатели вернулись за акулой, которая к тому моменту умерла.

Селвуд также отметил, что за последние 60 лет, что он рыбачит в этом месте и никогда не сталкивался ни с чем похожим. Несмотря на то, что Селвуд был на волоске от смерти, он заявил, что инцидент не заставит его отказаться от рыбалки.