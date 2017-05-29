 
TOP 10

1 Жуткий ураган в Москве унес жизни 11 человек (ФОТО, ВИДЕО)

2 Максакова: за день до убийства Вороненкова ФСБ похитила его водителя (ВИДЕО)

3 Момент разрушения пирамиды Голода во время урагана в Москве попал на ВИДЕО

4 "Царь в Версале": Путину в Париже на встрече с Макроном оказали торжественный прием (ВИДЕО)

5 СМИ: в Сети продают за деньги место в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ФОТО)

6 "Ты ноги мне лизал, милый": Саакашвили прилюдно поскандалил с бывшим подчиненным (ВИДЕО)

7 Захарова прокомментировала решение Молдавии о высылке пяти российских дипломатов

8 Актера из "Универа" и "Интернов" задержали с наркотиками в Москве

9 На закрытии Каннского фестиваля заметили дочь Пескова (ФОТО)

10 В США сняли на ВИДЕО "заряжающихся" от грозы сразу три НЛО

Новости наших партнеров

В Австралии трехметровая белая акула запрыгнула в рыбацкую лодку

Опубликовано 29.05.17 22:02 В Австралии трехметровая белая акула запрыгнула в рыбацкую лодку

Зубастый "безбилетник" яростно барабанил хвостом и плавниками по лодке и даже ранил пожилого рыбака.

В Австралийском городе Эванс-Хед у в лодку рыбака Терри Селвуда неожиданно запрыгнула трехметровая белая акула. Напуганный 73-летний мужчина, спрятавшись за лодочные ограждения, в панике вызвал по рации спасателей, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на телеканал АВС.

По словам рыбака, она появилась с той стороны катера, где расположен мотор, а потом вмиг оказалась на борту. Зубастый "безбилетник" яростно барабанил хвостом и плавниками по лодке,а мужчина получил ужшкммт сильное ранение.

«Я потерял много крови и был ошеломлен. Я не мог понять, что же произошло, но подумал: нужно как-то выходить отсюда», — вспоминает Селвуд.

Как отмечается, длина лодки составляла 4,5 метра, и трехметровая акула заняла почти все ее пространство. Мужчине удалось добраться до радиоприемника и вызвать спасателей, которые через какое-то время сняли его с борта лодки и отвезли в больницу. Затем спасатели вернулись за акулой, которая к тому моменту умерла.

Селвуд также отметил, что за последние 60 лет, что он рыбачит в этом месте и никогда не сталкивался ни с чем похожим. Несмотря на то, что Селвуд был на волоске от смерти, он заявил, что инцидент не заставит его отказаться от рыбалки.
Другие материалы по этой теме

Акула покусала известную порнозвезду на съемках во Флориде (ВИДЕО)

В ЮАР акула после погони съела тюленя на глазах у туристов (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга