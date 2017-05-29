Захарова прокомментировала решение Молдавии о высылке пяти российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Молдавии о высылке пяти российских дипломатов, передает ТАСС. По ее словам, данная ситуация является парадоксальной.
"Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", — отметила Захарова.
В свою очередь замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что на решение властей Молдавии о высылке пяти российских дипломатов последует адекватный ответ, сообщают РИА Новости.
«Над адекватным ужшкммт ответом мы будем думать, но он последует», — сказал он.
По его словам, «в любом случае мы рассматриваем это как прямую провокацию против того курса на оздоровление отношений» Молдавии и России, который в последнее время проводит молдавский президент Игорь Додон.
«Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию», — сказал Карасин.
Ранее TopNews писал, что МИД Молдавии объявил о высылке из страны пяти российских дипломатов. Они были объявлены персонами нон грата. Имена дипломатов, которых Молдавия выдворяет из страны, пока не называются.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение правительства о высылке дипломатов РФ из страны возмутительным актом и провокацией.
Накануне Таллин призвал покинуть Эстонию генконсула РФ Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева.
Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов выразил мнение о том, что память России о высылке дипломатов из Эстонии останется в истории.