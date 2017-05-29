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Захарова прокомментировала решение Молдавии о высылке пяти российских дипломатов

Опубликовано 29.05.17 21:35 Захарова прокомментировала решение Молдавии о высылке пяти российских дипломатов

МИД пообещал адекватный ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Молдавии о высылке пяти российских дипломатов, передает ТАСС. По ее словам, данная ситуация является парадоксальной.

"Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", — отметила Захарова.

В свою очередь замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что на решение властей Молдавии о высылке пяти российских дипломатов последует адекватный ответ, сообщают РИА Новости.

«Над адекватным ужшкммт ответом мы будем думать, но он последует», — сказал он.

По его словам, «в любом случае мы рассматриваем это как прямую провокацию против того курса на оздоровление отношений» Молдавии и России, который в последнее время проводит молдавский президент Игорь Додон.

«Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию», — сказал Карасин.

Ранее TopNews писал, что МИД Молдавии объявил о высылке из страны пяти российских дипломатов. Они были объявлены персонами нон грата. Имена дипломатов, которых Молдавия выдворяет из страны, пока не называются.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение правительства о высылке дипломатов РФ из страны возмутительным актом и провокацией.

Накануне Таллин призвал покинуть Эстонию генконсула РФ Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов выразил мнение о том, что память России о высылке дипломатов из Эстонии останется в истории. 
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