 
TOP 10

1 Жуткий ураган в Москве унес жизни 11 человек (ФОТО, ВИДЕО)

2 Максакова: за день до убийства Вороненкова ФСБ похитила его водителя (ВИДЕО)

3 "Царь в Версале": Путину в Париже на встрече с Макроном оказали торжественный прием (ВИДЕО)

4 СМИ: в Сети продают за деньги место в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ФОТО)

5 Башенный кран рухнул во время урагана в Люберцах (ВИДЕО)

6 В Москве под мостом обнаружены тела троих юношей

7 "Ты ноги мне лизал, милый": Саакашвили прилюдно поскандалил с бывшим подчиненным (ВИДЕО)

8 Актера из "Универа" и "Интернов" задержали с наркотиками в Москве

9 На закрытии Каннского фестиваля заметили дочь Пескова (ФОТО)

10 В США сняли на ВИДЕО "заряжающихся" от грозы сразу три НЛО

Новости наших партнеров

Башенный кран рухнул во время урагана в Люберцах

Опубликовано 29.05.17 19:04 Башенный кран рухнул во время урагана в Люберцах

Тем временем количество жертв урагана увеличилось до 12.

Ураган в Москве привел к падению башенного крана на юго-востоке. Инцидент произошел на стайке в Люберцах недалеко от улицы Верхние Поля. По данным СМИ, пострадавших на месте происшествия нет.

«29 мая около 16:00 произошло обрушение башенного крана на строящемся объекте — 25-этажном 14-секционном жилом доме в составе ЖК "Люберецкий" в районе Красная Горка, микрорайон 12, в Люберцах», — приводит "Лента.Ру" сообщение Главгосстройнадзора.

 

Публикация от Moxxy (@moxmaya)

Тем временем количество жертв урагана увеличилось до 12, сообщает Лайф. Ранее сообщалось об одиннадцати погибших, причём среди них 11-летний ребёнок. Последней жертвой стала женщина. На неё упало дерево в районе Сиреневого бульвара.

В связи с бушевавшим сегодня в Москве ураганом был объявлен оранжевый уровень опасности. За хроникой событий следите в нашей текстовой трансляции.

Напомним, непогода с сильным дождем и ветром обрушилась на Москву во второй половине дня понедельника. Жители других районов города сообщают о поваленных деревьях и снесенных крышах. Фото и видео последствий стихи москвичи выкладывают в соцсети.
Другие материалы по этой теме

Жуткий ураган в Москве унес жизни 11 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Зонд "Кассини" прислал уникальные фото колец Сатурна и его ураганов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга