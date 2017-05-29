Башенный кран рухнул во время урагана в Люберцах

Тем временем количество жертв урагана увеличилось до 12.

Ураган в Москве привел к падению башенного крана на юго-востоке. Инцидент произошел на стайке в Люберцах недалеко от улицы Верхние Поля. По данным СМИ, пострадавших на месте происшествия нет.

«29 мая около 16:00 произошло обрушение башенного крана на строящемся объекте — 25-этажном 14-секционном жилом доме в составе ЖК "Люберецкий" в районе Красная Горка, микрорайон 12, в Люберцах», — приводит "Лента.Ру" сообщение Главгосстройнадзора.

Публикация от Moxxy (@moxmaya) Май 29 2017 в 6:13 PDT

Тем временем количество жертв урагана увеличилось до 12, сообщает Лайф. Ранее сообщалось об одиннадцати погибших, причём среди них 11-летний ребёнок. Последней жертвой стала женщина. На неё упало дерево в районе Сиреневого бульвара.

В связи с бушевавшим сегодня в Москве ураганом был объявлен оранжевый уровень опасности. За хроникой событий следите в нашей текстовой трансляции.

Напомним, непогода с сильным дождем и ветром обрушилась на Москву во второй половине дня понедельника. Жители других районов города сообщают о поваленных деревьях и снесенных крышах. Фото и видео последствий стихи москвичи выкладывают в соцсети.