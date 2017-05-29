"Царь в Версале": Путину в Париже на встрече с Макроном оказали торжественный прием (ВИДЕО)

Некоторые СМИ Франции, рассказывая о грядущем визите президента России, назвали Владимира Путина царем.

Президент Путин прилетел во Францию, где встречается с новым президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает «Интерфакс». Переговоры пройдут в Версале. Поводом для визита названо открытие в Версале выставки, посвященной Петру I и 300-летию установления дипломатических отношений между Францией и Россией.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президенты в первую очередь обсудят двусторонние отношения. «Вы знаете, что очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем существует очевидная потребность в более тесной координации», - сказал ужшкммт он. Также он отметил важность темы борьбы с терроризмом, которая является неотъемлемой частью всех переговоров.

Царем российского лидера назвали канал BFM и газета Le Temps. Но большинство французских СМИ все же более сдержанно оценили визит и обошлись нейтральными заголовками.

РИА Новости отмечает, что французские журналисты таким образом провели историческую аналогию встречи двух лидеров в Версале спустя 300 лет с визитом Петра I. Поездка Петра I стала началом устойчивых связей между Россией и Францией.

Макрон встретил Путина у входа в Версальский дворец, два лидера поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Во дворце был выстроен почетный караул, оркестр исполнил короткий марш, сообщает "Свободная пресса".

После того как Путин и Макрон вошли в угловой кабинет для переговоров, президенты снова обменялись рукопожатием для фотографов. Затем лидеры двух стран и делегации расположились в кабинете. Переговоры проходят в закрытом режиме, без прессы.

Планируется, что после встречи президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Как ранее заявили в Кремле, главными темами обсуждения станут двусторонние отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом и украинского урегулирования.