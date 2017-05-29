Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом (ФОТО)
Опубликовано 29.05.17 15:49
Рабочий визит голливудской суперзвезды в Петербург вызвал в городе настоящий ажиотаж и стал мемом в соцсетях.
Фотографии прогуливающегося по Санкт-Петербургу голливудского актера Киану Ривза менее чем за сутки превратились в мем. Пользователи Twitter принялись публиковать снимки и придумывать тематические подписи.
Особенно пользователям сети приглянулась фотография Ривза, стоящего с закрытыми глазами на одном из петербургских мостов. Некоторые начали шутить над Ривзом, сравнивая кинозвезду с актерами из российских сериалов и нелегальным мигрантом.
Некоторые начали шутить над Ривзом, сравнивая американца с актёрами из российских сериалов.
52-летний актер и один из самых обаятельных и небанальных голливудских персонажей прибыл в Петербург для съемок, проведение которых нигде не афишировалось. По достаточно надежным данным, Киану снимается в фильме «Сибирь» режиссёра Мэттью М. Росса. Покинет город Ривз сегодня вечером.