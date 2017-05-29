Группу "Иванушки International" не пустили на Украину из-за Кирилла Андреева

Участники коллектива были внесены в базу данных сайта "Миротворец".

По словам помощника председателя госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, участникам российской группы "Иванушки International" запрещен въезд на в страну сроком на три года из-за посещения Крыма.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники, накануне участники группы Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма без согласования с киевскими властями

Слободян рассказал, что в минувшую среду во ужшкммт время паспортного контроля пограничники обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четверых участников группы "Иванушки International", по которым у пограничников была информация о том, что они посещали Крым.

"Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение не пропускать их на Украину с запретом въезда на территорию Украины на три года", — сказал представителя госпогранслужбы.

Слободян отметил, что после непродолжительных переговоров, артисты приняли решение о возвращении в Москву.

Между тем, по информации "КП" в запрещенный список попал один из трех исполнителей – Кирилл Андреев, а въезд закрыли всем троим.

Это и вызвало возмущение у «рыженького» Григорьева-Аполлонова, который отказывается нести ответственность за своего коллегу, к тому же не поставившего коллектив в известность, что едет выступать в Ялту. Андрей не согласен с такой несправедливостью.

"Нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал. Говорю как Андрей Григорьев-Аполлонов – я не давал концерт в Ялте!", - цитирует артиста издание.