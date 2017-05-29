Украинские офисы "Яндекса" обыскивают по делу о госизмене

СБУ нагрянула в украинские офисы «Яндекса» в Киеве и Одессы из-за «госизмены».

29 мая сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в киевские и одесские офисы компании "Яндекс". Спецслужбы проверяют представителей поисковика по статье "Государственная измена", пишет Лайф.

В пресс-службе "Яндекса" информацию об обысках в украинских офисах подтвердили, однако о причине визита СБУ не сообщили.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых ужшкммт процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — рассказали представители "Яндекса".

Marketing Challenge сообщил, что обыски в офисах связаны с открытием уголовного дела по статье «Государственная измена». Ее действие, в том числе, распространяется и на угрозу информационной безопасности страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Эти санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен на Украине на три года.

Решение президента вызвало массовое возмущение со стороны населения Украины.