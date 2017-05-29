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Российский МИД определился с ответным мерами на высылку дипломатов из Эстонии

Опубликовано 29.05.17 14:06 Российский МИД определился с ответным мерами на высылку дипломатов из Эстонии

В МИД пообещали не оставить без ответа высылку дипломатов из Эстонии.

Высылка дипломатов Российской Федерации из Эстонии не останется незамеченной. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель главы внешнеполитического ведомства России Владимир Титов. Он напомнил, что российская сторона уже заявляла о том, что эта провокация со стороны Таллина не останется без ответа, пишет РИА ФАН.

«Еще раз могу подтвердить, что это не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип ужшкммт взаимности», — решительно подчеркнул российский дипломат.

Как писал Topnews, ранее стало известно, что генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев обязаны покинуть территорию Эстонии до конца этого месяца.

Причины такого решения не сообщаются. В Министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.
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