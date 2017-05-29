Минфин предложил увеличить расходы на несколько государственных программ и ведомств. Но силовики получат гораздо больше денег, чем здравоохранение и образование.

В правительстве определились, как лучше использовать дополнительные доходы: деньги в основном получат силовые структуры, затраты на эти ведомства кратно превысят траты на здравоохранение и образование. Такое распределение отражает предвыборную стратегию Кремля, указывает эксперт, опрошенный РБК.

Министерство финансов предложило увеличить расходы на несколько государственных программ и ведомств. Такая информация содержится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2017–2019 годы. Всего Минфин собирается ужшкммт увеличить расходы бюджета на 361,8 млрд руб.

Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». Программу курирует Министерство внутренних дел, ведомство получит дополнительно 11,4 млрд руб. Большая часть этих средств пойдет в зарплатный фонд руководящего состава: 7,3 млрд руб. получат сотрудники «в сфере управления органами внутренних дел и обеспечения подготовки кадров».

Еще 1,6 млрд руб. будет направлен на зарплаты работникам медицинских и образовательных учреждений МВД. В результате бюджет программы увеличится до 646,4 млрд руб., но этих денег МВД, скорее всего, все равно не хватит — в конце 2016 года представитель МВД Надежда Ромашова заявляла, что недофинансирование направления на 2017 год составляет 156 млрд руб. Всего по итогам 2017 года МВД должно получить 646,4 млрд руб.

Зарплатный фонд «полевым» сотрудникам МВД будет урезан: на денежное довольствие людям, «осуществляющим оперативно-служебную деятельность», пойдет на 8,9 млрд руб. меньше, чем предполагалось.

Дополнительные 2,8 млрд руб. для Генпрокуратуры пойдут на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства и обслуживание и развитие защищенной сети передачи данных — по 1,5 млрд и 1,1 млрд руб. соответственно. Всего в 2017 году ведомство получит 64,2 млрд руб. Деньги для Следственного комитета (всего 38,9 млрд руб.), как и средства МВД, в основном уйдут на зарплаты — 611,4 млн из 753,7 млн руб. Еще 8,4 млрд руб. будут дополнительно выделены на госпрограмму «Юстиция» (всего 253,2 млрд руб.), большую часть этой суммы поделят между собой федеральные службы исполнения наказаний и судебных приставов.

В исходном законе о бюджете на 2017 год на правоохранительную деятельность и национальную безопасность было отведено 1,9 трлн руб. Это около 11% от общего объема расходов российской казны.

Дополнительные 1,8 млрд руб., которые получит программа «Развитие здравоохранения» (всего 262,9 млрд руб. на 2017 год), Минздрав должен будет потратить на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов. На зарплату сотрудникам различных подведомственных структур Минздрава и Роспотребнадзора предусмотрено только 35,4 млн руб., указано в пояснительной записке. Работникам территориальных управлений Роспотребнадзора зарплату снизят на 10,1 млн руб.

Минобрнауки дополнительно получит на программу «Развитие образования» 1,3 млрд руб. (всего 449 млрд руб. на 2017 год). Это в два раза больше, чем Минфин собирался дать ведомству изначально. Программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 млн руб. (всего на 2017 года запланировано потратить 1,3 трлн руб.) Как следует из пояснительной записки, правительство запланировало снизить пособия по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и т.д. Причина — уточнение численности получателей.