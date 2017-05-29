Усманов объявил раздачу iPhone за лучшие мемы и стикеры с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Миллиардер заявил, что рад появлению в Сети огромного количества креатива со своим участием.

Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что ему льстит внимание, которое он привлек в соцсетях своим появлением в интернет-пространстве в качестве видеоблогера. По словам бизнесмена, он ценит шутки по поводу его видео. Также он пообещал награждать авторов лучших карикатур, мемов и пародий на него.

"Примеры творчества по теме моих видеообращений и их развитие я с удовольствием буду ужшкммт размещать на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял своё первое видео — iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и моим автографом", — написал Усманов "ВКонтакте".

Также Усманов представил первого "победителя", которым стал автор стикеров в мессенджере Telegram. Картинки изображают Усманова, сопровождая его цитатами из заочной полемики с Алексеем Навальным.

Кроме того, Усманов презентовал специальную страницу "ВКонтакте", посвящённую новому конкурсу свободного общения и творчества, — usmanov_challenge.

Как писал TopNews, ранее Усманов подал на Навального иск в суд о защите чести и достоинства. По его мнению, оппозиционер клевещет на него.