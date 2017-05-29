 
TOP 10

1 Максакова: за день до убийства Вороненкова ФСБ похитила его водителя (ВИДЕО)

2 Усманов объявил раздачу iPhone за лучшие мемы и стикеры с ним (ФОТО, ВИДЕО)

3 В Москве под мостом обнаружены тела троих юношей

4 СМИ: в Сети продают за деньги место в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ФОТО)

5 "Ты ноги мне лизал, милый": Саакашвили прилюдно поскандалил с бывшим подчиненным (ВИДЕО)

6 Стоматолог вырвал пациентке 22 здоровых зуба ради наживы

7 Актера из "Универа" и "Интернов" задержали с наркотиками в Москве

8 На закрытии Каннского фестиваля заметили дочь Пескова (ФОТО)

9 В США сняли на ВИДЕО "заряжающихся" от грозы сразу три НЛО

10 "Рискните, Оля": Бузова сцепилась с Киркоровым на премии RU TV (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Усманов объявил раздачу iPhone за лучшие мемы и стикеры с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 29.05.17 13:50 Усманов объявил раздачу iPhone за лучшие мемы и стикеры с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Миллиардер заявил, что рад появлению в Сети огромного количества креатива со своим участием.

Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что ему льстит внимание, которое он привлек в соцсетях своим появлением в интернет-пространстве в качестве видеоблогера. По словам бизнесмена, он ценит шутки по поводу его видео. Также он пообещал награждать авторов лучших карикатур, мемов и пародий на него.

"Примеры творчества по теме моих видеообращений и их развитие я с удовольствием буду ужшкммт размещать на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял своё первое видео — iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и моим автографом", — написал Усманов "ВКонтакте".

Также Усманов представил первого "победителя", которым стал автор стикеров в мессенджере Telegram. Картинки изображают Усманова, сопровождая его цитатами из заочной полемики с Алексеем Навальным.

Кроме того, Усманов презентовал специальную страницу "ВКонтакте", посвящённую новому конкурсу свободного общения и творчества, — usmanov_challenge.

Как писал TopNews, ранее Усманов подал на Навального иск в суд о защите чести и достоинства. По его мнению, оппозиционер клевещет на него.
Другие материалы по этой теме

Усманов обвинил Навального в "тройной лжи"

"Тьфу на тебя еще раз": в новом ВИДЕО Усманов сравнил Навального с Шариковым

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга