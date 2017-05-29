"Ты ноги мне лизал, милый": Саакашвили прилюдно поскандалил с бывшим подчиненным (ВИДЕО)

Экс-губернатор Одесской области устроил перепалку с Павлом Бойченко.

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили устроил словесную перепалку с одним из своих бывших подчиненных. Инцидент произошел в Придунавье, куда экс-президент Грузии приехал с агитационным визитом своего нового проекта "Рух Новых Сил".

Поводом для конфликта послужили невыполненные обещания Саакашвили, в чем обвинил политика депутат Килийского районного совета Павел Бойченко. Тем не менее, все доводы депутата разбивались о заявления Михаила Саакашвили о том, что его бывший подчиненный ужшкммт якобы любил лизать ему ноги.

"Ты ноги мне лизал, милый", — сказал Саакашвили под одобрительный смех окружающих.

Видеозапись оскорбительных высказываний опубликовал в Facebook сам Бойченко. По его словам, он давно не сталкивался "с таким количеством кондового хамства и агрессии".

"Особенно впечатляет это „ты лизал мои пальцы, а теперь лижешь чужие“ — это стиль человека… это же и Президент и губернатор. Слава Богу — бывший, даст Бог — навсегда бывший", — написал в Бойченко в Facebook.

Мнения пользователей Сети на этот счет разделились. Одни обвинили автора ролика в провокации, других шокировали манеры бывшего одесского губернатора.

"Как стыдно, что человек такого уровня не умеет правильно общаться. Ведет себя как „ЧУРКА“ базарный! А ведь совсем недавно мы возлагали на него большие надежды", "Популист и брехло этот грузин и зачем ему паспорт Украины выдали, выдайте его своей стране и грузины с ним быстро разберутся, беглый президент и балабол!!!", "Лишить его гражданства и отдать на растерзание, лицемерное, неблагодарное животное", — заявили противники Саакашвили.

"Павел, при всем уважении, Михаил это лучшее, что видела одесская область", "Как старательно топят Саакашвили всеми способами, не желая замечать его дел", — отвечали их оппоненты.