Навальный подал заявку на проведение в Москве акции 12 июня

Оппозиционер планирует провести шествие и митинг в центре столицы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал в московскую мэрию заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня.

Как сообщает глава ФБК на своем сайте, в выбранный день планируется устроить шествие от площади Тверская Застава до улицы Охотный Ряд. Также оппозиционер уведомил о митинге после марша. Время проведения мероприятия - с 14:00 до 17:00, заявленное число участников — до 15 тысяч человек.

"На настоящий момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы ужшкммт в 212 городах страны", — отмечает Навальный. Его слова приводит Lenta.ru.

Как писал TopNews, 26 марта во многих российских городах прошли акции протеста против коррупции, и не везде они были согласованы с властями. В итоге в Москве в районе Тверской улицы, согласно официальной информации, собрались до 8 тысяч человек (30 тысяч, по неофициальной). По разным данным, в тот день задержали от 600 до тысячи человек, включая самого Навального, которого затем арестовали 15 суток и оштрафовали. На следующий день большинство задержанных были отпущены. Против пятерых участников акции были возбуждены уголовные дела о насилии в отношении представителей власти. Двое из них уже получили реальные сроки.