Центробанк лишил лицензий два банка и аннулировал НКО

Лицензии лишился банк, связанный с Германом Клименко и Романом Троценко.

ЦБ с 29 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у участника системы страхования вкладов — московского "Айви банка" и у петрозаводской кредитной организации "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" ("РИТЦ банк"). Об этом говорится в сообщении регулятора, пишет Лайф.

"Айви банк" занимал по величине активов на 1 мая 432-е место в банковской системе РФ. А "РИТЦ банк" не является участником системы страхования вкладов, но по величине активов на 1 мая ужшкммт занимал 555-е место.

В соответствии с приказом Банка России в "Айви банке" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Петрозаводский банк утратил способность выполнять обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. Сообщается, что руководство банка выводило активы из организации, в результате чего был полностью утрачен капитал.

27 апреля 2017 г. стало известно о выемке документов в «Айви банке». Председатель совета директоров организации Александр Плющенко сообщил, что выемка прошла по двум компаниям, которые были закрыты в банке в 2015 г. и больше не обслуживались. По данным «Айви банка», владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко вместе с Ларисой Сизовой и Юлией Никишовой через компанию АО «Прогресс» контролируют 9,9% в капитале банка. Советнику президента по вопросам развития интернета, владельцу Liveinternet Герману Клименко вместе с Андреем Кузиным и Александрой Орджоникидзе через ООО «3ДНьюс» принадлежит 6,18%, кроме того, напрямую Клименко контролирует еще 3,81% в капитале банка, пишут "Ведомости".

Заместителю гендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олегу Вольнову принадлежит 10%. Плющенко принадлежит 19,99%. Совет директоров «Айви банка» он возглавил с 2011 г., когда пришел в этот банк с командой из Банка проектного финансирования (БПФ), который рухнул двумя годами позже – в 2013 г. Крах БПФ был примечателен тем, что сотрудники временной администрации после отзыва лицензии обнаружили, что с банковских серверов стерты все данные. Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить его вкладчикам более 12 млрд руб. В совете директоров «Айви банка» еще четыре человека, которые раньше работали в БПФ, причем все они акционеры банка.

СМИ Плющенко сказал, что Клименко действительно является акционером банка, но Троценко им никогда не был.

Также регулятор аннулировал лицензию у НКО "ИР-Кредит". У небанковской кредитной организации "ИР-Кредит" лицензия аннулирована из-за ходатайства о добровольной ликвидации. У НКО, по оценкам Центробанка, достаточно имущества, чтобы удовлетворить самостоятельно требования кредиторов. В учреждение будет назначена ликвидационная комиссия в соответствии с Гражданским кодексом, пишет "РГ".