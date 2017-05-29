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Ученые объяснили, почему люди не видит инопланетян

Опубликовано 29.05.17 11:30 Ученые объяснили, почему люди не видит инопланетян

Филосовы смогли объяснить так называемый парадокс Ферми.

Философы Андерс Сандберг из Оксфордского университета Великобритании, а также Стюарт Армстронг и Милан Серкавик из сербского Института будущего человечества предложили свое объяснение парадоксу Ферми - ненаблюдаемости человечеством инопланетян.

Как пишет Lenta.ru, авторы предложили так называемую "гипотезу летней спячки", по которой причина видимого отсутствия проявлений деятельности внеземных цивилизаций, состоит в том, что последние сейчас неактивны из-за того, что  ждут наступления "будущих космических эр".

По мнению специалистов, во Вселенной существует ужшкммт множество инопланетных цивилизаций, возникших раньше земной. Постепенно первые дошли в своем развитии до уровня, в котором в условиях современной Вселенной дальнейшая модернизация цивилизации крайне ограничена. Авторы исследования полагают, что эти инопланетяне могут контактировать между собой, но ненаблюдаемы для человека.
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