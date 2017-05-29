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"Рискните, Оля": Бузова сцепилась с Киркоровым на премии RU TV (ВИДЕО)

Опубликовано 29.05.17 10:40 "Рискните, Оля": Бузова сцепилась с Киркоровым на премии RU TV (ВИДЕО)

Ведущая "Дома 2" едва не вывела из себя короля отечественной эстрады.

Российская телеведущая Ольга Бузова отличилась на церемонии вручения музыкальной премии RU TV, которую вел король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Чтобы избежать неловкого положения, представить номинацию артиста было доверено Бузовой, но та принялась провоцировать Киркорова тем, что может забрать награду, на которую не была номинирована.

"Опасно мне давать конверт с названием лучшего шоу, потому что лучшее шоу еще впереди", — намекнула ужшкммт ведущая "Дома 2" на выход в грядущем ноябре собственного сольника.

"Рискните, Оля, рискните", — осадил Бузову Киркоров.

"Филипп, здравствуйте, как у вас дела?" — попыталась сгладить ситуацию ведущая.

"Пока не родила", — ответил ей Киркоров.

Обмен колкостями в подобном духе продолжался около минуты, и Киркоров уже начал терять терпение: "Там же мое имя!" - сказал он.

"Мне нравится, когда мужчины рядом со мной нервничают", — сказала Бузова.

В итоге илипп Киркоров посоветовал телеведущей уняться, а когда она открыла конверт, то заявила, что смотрит на победителя.

"Поздравляю, мой король! Посылаю тебе эти поцелуи!", - сказала Бузова.

"Чем выше любовь, тем ниже поцелуи" — отметил Киркоров.

"Я согласна!" — подытожила брюнетка.

В результате Филиппу Киркорову досталось сразу три премии: "Артист года", "Шоу года", "Кино и музыка", а Бузова проиграла группе "Грибы", взявшей номинацию "Старт года".
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