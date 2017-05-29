"Рискните, Оля": Бузова сцепилась с Киркоровым на премии RU TV (ВИДЕО)
Опубликовано 29.05.17 10:40
Ведущая "Дома 2" едва не вывела из себя короля отечественной эстрады.
Российская телеведущая Ольга Бузова отличилась на церемонии вручения музыкальной премии RU TV, которую вел король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Чтобы избежать неловкого положения, представить номинацию артиста было доверено Бузовой, но та принялась провоцировать Киркорова тем, что может забрать награду, на которую не была номинирована.
"Опасно мне давать конверт с названием лучшего шоу, потому что лучшее шоу еще впереди", — намекнула ужшкммт ведущая "Дома 2" на выход в грядущем ноябре собственного сольника.