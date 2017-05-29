YouTube ВИДЕО: болид пилота IndyCar перевернулся в воздухе после аварии

На опубликованном на Ютуб видео запечатлен момент, как Скотт Диксон попал в серьезную аварию во время гоночного этапа.

В жуткую аварию попал пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон во время гоночного этапа IndyCar.

Как сообщает RT, столкновение произошло на 50-м круге гонки "500 миль Индианаполиса". В этот момент нвозеландский гонщик Джэй Ховард из команды Schmidt Peterson Motorsports не справился с управлением, а затем в его болид врезался автомобиль Диксона, который затем взлетел в воздух и совершил несколько переворотов.

Несмотря на то, что болид Диксона был полностью разрушен, гонщик смог сам вылезти ужшкммт из него. Ховард также не получил никаких повреждений.

YouTube ВИДЕО: на IndyCar болид одного из пилотов попал в серьезную аварию, перевернувшись в воздухе

Добавим, что победителем 101-й гонки "500 миль Индианаполиса" стал японец Такума Сато.