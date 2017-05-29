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Ученые: климатический «ад» накроет планету в 2017 году

Опубликовано 29.05.17 09:50 Ученые: климатический «ад» накроет планету в 2017 году

Ученые пугают аномально высокой температурой и другими необъяснимыми погодными сюрпризами в этом году.

Представители Всемирной метеорологической организации прогнозируют аномальные погодные явления и катаклизмы в 2017 году. По словам исследователей, небывалая жара и холод, зафиксированные в первые месяцы этого года - только начало череды природных катастроф.

По словам специалистов, прошлый год был богат на наводнения, землетрясения, ураганы. В 2016 году жизни сотен людей унесло наводнение в Перу, множество разрушений стали следствием аномально крупного града, выпавшего в США. В 2017 году ужшкммт стоит ожидать еще более масштабных катаклизмов.

Согласно прогнозам, сильная засуха и наводнения грозят трем регионам планеты, Также землянам следует подготовиться к наводнениям и другим стихийным бедствиям.

Как заявил глава Всемирной программы исследования климата Дэвид Карлсон, изменения климата на Земле настолько глобальны, что метеорологи не могут точно спрогнозировать многие глобальные катаклизмы. Так, специалисты не смогли предсказать более 11 тысяч случаев экстремальной температуры в различных регионах планеты.
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