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"Трамп подает сигналы": СМИ сообщили о странных красных вспышках в Белом доме (ВИДЕО)

Опубликовано 29.05.17 09:54 "Трамп подает сигналы": СМИ сообщили о странных красных вспышках в Белом доме (ВИДЕО)

На втором этаже Белого дома в США были замечены яркие вспышки красного цвета, происхождение которых не удается определить.

Странные вспышки красного цвета заметили очевидцы в окнах Белого дома в Вашингтоне, передает "АиФ" со ссылкой на телеканал Fox 5 Atlanta.

Согласно имеющейся информации, вспышки были замечены примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) на втором этаже официальной президентской резиденции и продолжались в течение примерно 20 минут.

По данным телеканала, ведущего прямую трансляцию, через некоторое время вспышки прекратились. Что вызвало данное странное ужшкммт явление в настоящее время остается неизвестным.

«Вспышки прекратились, но официальные лица не комментируют инцидент», — сообщается на странице канала в Facebook.

«Надеюсь, что Хищник ответственен за странные красные огни в Белом Доме», - написал в своем Twitter Брайан Уильям Джонс.

«Красные огни в Белом доме - это потому, что дьявол пришел, чтобы потребовать свое», - шутит @Greeblehaus.

Некоторые предположили, что президент США Дональд Трамп устроил в Белом доме дискотеку. Другие посчитали, что таким образом глава государства передает сигналы SOS на азбуке Морзе.
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