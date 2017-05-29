"Трамп подает сигналы": СМИ сообщили о странных красных вспышках в Белом доме (ВИДЕО)

На втором этаже Белого дома в США были замечены яркие вспышки красного цвета, происхождение которых не удается определить.

Странные вспышки красного цвета заметили очевидцы в окнах Белого дома в Вашингтоне, передает "АиФ" со ссылкой на телеканал Fox 5 Atlanta.

Strange red lights are illuminating inside the White House. pic.twitter.com/yNsxH7R7J9 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 29 мая 2017 г.

Согласно имеющейся информации, вспышки были замечены примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) на втором этаже официальной президентской резиденции и продолжались в течение примерно 20 минут.

По данным телеканала, ведущего прямую трансляцию, через некоторое время вспышки прекратились. Что вызвало данное странное ужшкммт явление в настоящее время остается неизвестным.

«Вспышки прекратились, но официальные лица не комментируют инцидент», — сообщается на странице канала в Facebook.

«Надеюсь, что Хищник ответственен за странные красные огни в Белом Доме», - написал в своем Twitter Брайан Уильям Джонс.

«Красные огни в Белом доме - это потому, что дьявол пришел, чтобы потребовать свое», - шутит @Greeblehaus.

Некоторые предположили, что президент США Дональд Трамп устроил в Белом доме дискотеку. Другие посчитали, что таким образом глава государства передает сигналы SOS на азбуке Морзе.