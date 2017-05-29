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В Сети посмеялись над Кэмероном, пытавшимся купить носки без очереди (ВИДЕО)

Опубликовано 29.05.17 09:28 В Сети посмеялись над Кэмероном, пытавшимся купить носки без очереди (ВИДЕО)

Экс-премьер Великобритании попал в скандальную ситуацию в одном из магазинов Лондона.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон оказался в эпицентре скандала после того, как зашел в один из магазинов Лондона, чтобы купить носки.

По информации "Рен-ТВ", экс-премьер пришел за носками со скидкой, и вместе с телохранителями решил подойти к кассе мимо людей, стоявших в очереди.

По словам посетителей, Кэмерон, увидев очередь примерно из десяти человек, сказал своим телохранителям: "Мы можем это обойти", но позже выяснилось, что ужшкммт политик ошибся с размером носков и был вынужден второй раз подойти к кассе.

Инцидент сняла на камеру одна из посетительниц.

«Он выглядел совершенно неуместным в своем костюме с двумя охранниками, — рассказала изданию автор видео. — Я не знаю, почему он заслуживает такого особого обращения, теперь, когда он больше не премьер-министр… Конечно, он мог бы стоять в очереди, как и все остальные».

Соцсети тут же высмеяли попытку политика прикупить носки со скидкой, да еще и без очереди.

«А вы уверены, что Дэвид Кэмерон не Мистер Бин», — сравнил один из пользователей Twitter политика с комическим персонажем.
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