В Сети посмеялись над Кэмероном, пытавшимся купить носки без очереди (ВИДЕО)
Опубликовано 29.05.17 09:28
Экс-премьер Великобритании попал в скандальную ситуацию в одном из магазинов Лондона.
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон оказался в эпицентре скандала после того, как зашел в один из магазинов Лондона, чтобы купить носки.
По информации "Рен-ТВ", экс-премьер пришел за носками со скидкой, и вместе с телохранителями решил подойти к кассе мимо людей, стоявших в очереди.
По словам посетителей, Кэмерон, увидев очередь примерно из десяти человек, сказал своим телохранителям: "Мы можем это обойти", но позже выяснилось, что ужшкммт политик ошибся с размером носков и был вынужден второй раз подойти к кассе.
Инцидент сняла на камеру одна из посетительниц.
«Он выглядел совершенно неуместным в своем костюме с двумя охранниками, — рассказала изданию автор видео. — Я не знаю, почему он заслуживает такого особого обращения, теперь, когда он больше не премьер-министр… Конечно, он мог бы стоять в очереди, как и все остальные».
Соцсети тут же высмеяли попытку политика прикупить носки со скидкой, да еще и без очереди.
«А вы уверены, что Дэвид Кэмерон не Мистер Бин», — сравнил один из пользователей Twitter политика с комическим персонажем.