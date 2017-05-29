На Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют 40 тыс. человек (ВИДЕО)

Власти приняли решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья.

В семи населенных пунктах Ставропольского края началась массовая эвакуация более 40 тысяч человек из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище. Решение вывести жителей Советского и Буденновского районов Ставрополья принял накануне губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС, пишет "РГ".

"Мы совершили облет, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище. Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень ужшкммт воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации", - заявил Владимиров.

В первую очередь эвакуировали жителей села Отказное, которое находится в непосредственной близости от водохранилища. Затем с 10 утра вывезут людей из Зеленокумска. С 12 далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное.

Сейчас уже подготовлены 100 пунктов временного размещения. Людей разместят в 15 муниципальных образованиях края. В эвакуации будут задействованы около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих вооруженных сил и Росгвардии, волонтёров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов. А въезд на эвакуированную территорию будет осуществляться только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.

Вода в Отказненском водохранилище поднялась из-за увеличением притока из реки Кума после длительных осадков на территории Ставропольского края. Ситуация также осложнили прошедшие 28 мая не некоторых районах края дожди, включая Советский район, отмечает РБК.

Село Левокумка и поселок Первомайский пострадали из-за сильного подъема воды. Также пострадали домовладения в селах Солуно-Дмитриевское и Курсавка из-за поднявшейся воды в реке Суркуль. Многие жители были эвакуированы.