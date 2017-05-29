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Запущенная КНДР ракета рухнула в 300 км от японских островов

Опубликовано 29.05.17 08:18 Запущенная КНДР ракета рухнула в 300 км от японских островов

Максимальная высота полета ракеты составила 100 км.

В 300 километрах от японских островов, в экономической зоне Японии в море рухнула баллистическая ракета, запущенная с территории КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, место падения ракеты, выпущенной из Вонсана, расположено в 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ.

Дальность полета ракеты, а также другие показатели говорят о том, что она относилась к баллистическим ужшкммт ракетам малой дальности типа Scud. Как отметил глава оборонного ведомства Японии Томоми Инада, максимальная высота полета ракеты была довольно небольшой и составила 100 км.

Инада отметил, что полет ракеты проходил стандартно, чего-либо необычного в нем не было. Скорее всего, запуск был совершен с целью проверки технических характеристик либо представлял собой учения. Возможно, что таким образом Пхеньян продемонстрировал протест против международного давления на Северную Корею. пишет Regnum.

14 мая КНДР провела испытания ракеты "Хвансон-12", поднявшейся на высоту 2111 км и преодолевшей 787 км. 21 мая состоялись еще одни испытания — ракета "Пуккыксон-2", преодолев 500 км, упала в акватории Японского моря в 350 км от полуострова Корея.
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