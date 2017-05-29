Гороскоп на сегодня, 29 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 29 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам сегодня надо направить свою энергию в первую очередь на работу: например, на выполнение непосредственных обязанностей в офисе или по дому. Появится высокая вероятность неотложных задач, которые вам придётся решать в срочном порядке. Попытки жить активной личной жизнью в такой ситуации могут оказаться помехой. Эмоциональное или физическое перенапряжение отрицательно ужшкммт скажется на самочувствии, может привести к стрессу или травмам.

Гороскоп на сегодня, Телец

Сегодня у Тельцов богатый творческий и энергетический потенциал, но вам трудно им распорядиться. Астрологи не исключают, что представители этого знака начнут суетиться, нервничать и делать мелкие ошибки. Любой промах в это время может отрицательно сказаться на вашем материальном положении. Возможны также неприятности на любовном фронте. Не стоит начинать новые важные дела, совершать покупки и сделки, вкладывать деньги в лечение.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Отношения Близнецов с окружением сегодня складываются не лучшим образом. Астрологи предупреждают о возрастании риска ссоры с родителями или споров с коллегами по работе. Спонтанные переживания могут подтолкнуть вас к необдуманным поступкам, о которых вы сами вскоре пожалеете. Не исключены стрессы, производственные и бытовые травмы. Чаще меняйте занятия, а от начала нового дела лучше воздержаться.

Гороскоп на сегодня, Рак

Сегодня наилучшей страховкой Раков от неприятностей станет умение владеть собой и своими реакциями. Изменчивым и не всегда благотворным внешним обстоятельствам противопоставьте внутреннюю уравновешенность. Вам также не помешает хорошее знание тонкостей выполняемого дела (особенно если ваша деятельность связана с техникой, оказанием услуг, информационным обменом, медициной, посредничеством, разъездами).

Гороскоп на сегодня, Лев

В этот день Львам в поисках решения той или иной задачи не обойтись без детального изучения вопроса. Звезды рекомендуют вам прислушаться к чужим советам, но не воспринимать их как прямое руководство к действию. Неосторожный шаг может создать проблемы для вашего бизнеса, дружеских отношений, а возможно, и для вашего будущего в целом. Это не лучшее время для приобретений: возрастает риск купить некачественный товар.

Гороскоп на сегодня, Дева

У Дев выдастся неудачный день для новых начинаний. Астрологи советуют представителям этого знака лучше управлять своими эмоциональными реакциями, а также находящимися в ваших руках материальными средствами. Помните об осторожности в выполнении любого дела, аккуратнее обращайтесь с техникой и лекарствами. Остерегайтесь неуместных проявлений раздражительности, торопливости, непоследовательности, гнева. Старайтесь не ссориться с женщинами, родней, начальством.

Гороскоп на сегодня, Весы

Неотложные мелочи будут создавать Весам тайные препятствия и тормозить выполнение генерального плана действий. Не исключено, что вы будете вовлечены в чужую интригу. Попытка замять инцидент или уладить возникшую проблему без свидетелей может оказаться не слишком удачной. Не исключены неприятности со здоровьем (например, обострение хронического заболевания, грубая ошибка в применении лекарственных средств).

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Попытка приблизить будущее для Скорпионов может сегодня обернуться неудачей. Даже тщательно продуманные планы в это время способны дать непредвиденную осечку (например, из-за небрежности, нескоординированности действий, технических сбоев). Не падайте духом, испытав серию мелких разочарований. Попробуйте взглянуть на свои и чужие промахи как на полезный учебный материал, благодаря которому у вас появился шанс повысить мастерство.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

День может пройти напряжённо у Стрельцов. Чтобы удержаться на достигнутой высоте, вам придётся постоянно менять тактику и подстраиваться под требования изменчивых обстоятельств. Возможно, сегодня вам придётся разрываться между партнёрскими обязательствами и профессиональным долгом. Не надейтесь угодить всем, это практически невозможно. Старайтесь не ошибаться в мелочах.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня у Козерогов могут усилиться контакты с представителями отдаленных территорий. Возможны успехи в сфере техники, розничной торговли, менеджмента, медицины, какой-либо полезной прикладной деятельности. Используйте сложившиеся обстоятельства для расширения кругозора или тренировки практических навыков. Не исключено, что к сугубо деловому общению порой будет примешиваться личный интерес.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев начатое в эти сутки дело может легко принять непредсказуемый и опасный оборот. Сегодня не самый удачный момент для открытия нового проекта, для первого романтического свидания. Не рекомендуется проведение медицинских и косметических процедур, а также хирургической операции в отсутствие жизненно важных показаний. Переговоры и поездки могут сопровождаться нервозностью, суетой, ссорами, техническими неполадками.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

День закончится для Рыб переутомлением, если вы откажетесь от собственной линии поведения и начнете слишком бурно реагировать на каждое изменение обстановки. Поступки партнёра, любимого человека, ребёнка, родителей могут вызывать у вас раздражение. Не исключено, что сегодня кто-то из них решит вступить в противоборство с вами. Не играйте в чужие игры, если они угрожают вашему спокойствию и благополучию.