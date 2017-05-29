Сегодня, 29 мая, также отмечается День ветеранов таможенной службы.

Какой сегодня праздник 29 мая: День ветеранов таможенной службы

29 мая 2017 года в России отмечается День ветеранов таможенной службы. Торжество посвящено людям, посвятившим большую часть своей жизни борьбе с контрабандой, защищавшим экономические интересы страны и способствовавшим становлению современной инфраструктуры таможенной службы.

Российские ветераны-таможенники начали отмечать праздник с 1999 года, когда исполком Всероссийского Союза ветеранов принял соответствующую резолюцию. Начиная с начала 2000-х годов празднование ужшкммт стало расширяться, и вскоре о нем узнала вся Россия.

В этот день все таможенные подразделения РФ организовывают торжественные мероприятия с выступлениями и концертами известных ветеранов, которые подкрепляются массовыми поздравлениями, а также вручением наград, премий.

Какой сегодня церковный праздник, 29 мая: Федор-Житник

В этот день православная церковь вспоминает Преподобного Феодора Освященного. Он родился в очень богатой египетской семье, но его родители являлись глубоковерующими христианами. В 14 лет Феодор почувствовал непреодолимую тягу к иноческой жизни, и вскоре юноша тайно оставил родительский дом и перебрался в монастырь. Через несколько лет, после смерти своего учителя Пахомия, Феодор возглавил Тавенисский монастырь, а позже – все Фиваидские обители.

В народе Феодора величали Житником, так как этот праздник являлся для крестьян последним днем, пригодным для посева яровых. Сегодня хозяйки обязательно подавали к столу разлинчые каши со сливочным маслом.

Люди подмечали. что на Федора нчинала цвести рябина, что говорило об окончательном наступлении тепла и отступлении заморозков.