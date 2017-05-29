Курс доллара на сегодня, 29 мая 2017: эксперты дали прогноз, как рубль поведет себя этим летом

Курс валют на сегодня, 29 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 мая 2017 составляет 56,75 руб., курс евро на сегодня - 63,66 руб.

Прогноз курса доллара на лето 2017 года в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова заявила, что на курс рубля этим летом будут влиять довольно неоднозначные события, поэтому отдыхать рублю, по ее словам, пока рано.

Из рисков для российской валюты ужшкммт аналитик выделила досрочные парламентские выборы в Великобритании 8 июня 2017 года. Ожидается, что консервативная партия тори останется у власти, и, по всей видимости, Тереза Мэй сохранит пост премьер-министра, а процедура Brexit будет по-прежнему идти своим ходом. По ее словам, для рубля это означает определенный негатив, ведь неопределенность, связанная с тем, кто победит и что дальше будет с Brexit,.

"14-15 июня состоится заседание комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, где будет решаться вопрос о том, что ФРС намерена дальше делать с процентной ставкой. В случае повышения процентной ставки, доллар укрепится, а рубль, соответственно, подешевеет", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Кроме того, еще одно летнее заседание комитета по открытым рынкам ФРС США состоится 25-26 июля, а в августе заседаний ФРС не планируется. Также ожидаются и заседания Банка России, и, по мнению специалистов, как минимум на одном из них регулятор примет решение об очередном снижении ключевой ставки.

"Третья группа событий: в течение летнего периода трижды (в июне, июле и августе) будут выходить ежемесячные отчеты ОПЕК по рынку нефти" - сказала Мильчакова.

Говоря о курсе валют этим летом, эксперт отметила, что, по ожиданиям компании, доллар будет торговаться в коридоре 55-58 рублей, а евро - в коридоре значений в 60-63 рублей.

"По нашей оценке, если цена на нефть Brent летом выйдет на уровень в 55 долларов за баррель и выше, то указанные коридоры могут стать "справедливой стоимостью" российского рубля, при котором сбалансированы интересы населения и малого бизнеса, заинтересованных в крепком рубле, и крупных компаний-экспортеров, которых более устраивает слабый рубль. При текущем уровне цен на нефть рубль представляется немного перекупленным по отношению к доллару", - добавила она.