"Он испугался больше": Джамала впервые высказалась о "голой" выходке пранкера на "Евровидении" (ВИДЕО)

Певица рассказала про инцидент с оголившимся пранкером на "Евровидении 2017".

Победительница прошлого "Евровидения", украинская певица Джамала впервые прокомментировала инцидент, произошедший во время ее выступления в финале недавнего международного конкурса в Киеве, когда на сцену выбежал блогер Виталий Седюк и снял штаны.

"Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня ужшкммт много вопросов. Потому что я делала своё дело, а они — нет", — цитирует исполнительницу украинское издание "Обозреватель".

Певица отметила, что охрана её не защищала.

"Нужно выяснить, кто же виноват. А виновный есть. И не пранкер. Аваков говорил: "Нужно посадить", — не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали, вы должны отвечать за это", — сказала Джамала, подчеркнув, что выбежавший на сцену мужчина испугался больше, чем она сама.

"Я всё увидела. Он испугался больше, потому что мне просто всё равно... Я делала своё дело. У меня премьера песни", — сказала она.

Как писал TopNews, во время выступления Джамалы в ходе голосования в финале "Евровидения-2017", неизвестный мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену и снял с себя штаны. Правонарушителем оказался украинский блогер Виталий Седюк, известный своими эпатажными выходками.