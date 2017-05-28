Китай опротестовал решение G7 по спорным островам

В КНР заявили, что "семерка" вмешивается в региональные вопросы, прикрываясь международным правом.

Власти Китая с осуждением отреагировали на итоговую декларацию лидеров "Большой семерки". Соответствующий документ содержит негативную оценку политики милитаризации, которую Китай проводит на спорных территориях.

По словам представителя МИД КНР Лу Кана, G7 вмешивается в региональные вопросы, прикрываясь международным правом.

"Позиция Пекина по этому пункту ясна и последовательна. Мы привержены надлежащему урегулированию споров, укреплению сотрудничества и сохранению мира и стабильности в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море ужшкммт путем переговоров и консультаций непосредственно со связанными сторонами", — цитирует дипломата "Росбалт".

По его словам, Китай призывает не только страны "семерки", но и остальные государства разобраться в ситуации и прекратить безответственные заявления.