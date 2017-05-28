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Опубликовано ВИДЕО первого испытательного полета МС-21 в Иркутске

Опубликовано 28.05.17 11:20 Опубликовано ВИДЕО первого испытательного полета МС-21 в Иркутске

Полет и приземление судна прошли успешно.

28 мая 2017 года в Иркутске совершил первый испытательный полет российской "конкурент Боинга" - самолет МС-21. ВИДЕО полета было опубликовано в Сети.

По словам авторов видео, взлет и приземление российского пассажирского самолета прошли успешно. 

Воздушным судном заинтересовались российские и зарубежные авиакомпании. На текущий момент портфель заказов составляет 185 машин

Самолет Иркут МС-21 ("Магистральный самолёт XXI века") представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта.

Авиалайнер проекта МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа ужшкммт и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках. Судно имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолётов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолётов последнего поколения. Его главным конструктором является Константин Попович.
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