Опубликовано ВИДЕО первого испытательного полета МС-21 в Иркутске
Опубликовано 28.05.17 11:20
Полет и приземление судна прошли успешно.
28 мая 2017 года в Иркутске совершил первый испытательный полет российской "конкурент Боинга" - самолет МС-21. ВИДЕО полета было опубликовано в Сети.
По словам авторов видео, взлет и приземление российского пассажирского самолета прошли успешно.
Воздушным судном заинтересовались российские и зарубежные авиакомпании. На текущий момент портфель заказов составляет 185 машин
Самолет Иркут МС-21 ("Магистральный самолёт XXI века") представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта.
Авиалайнер проекта МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа ужшкммт и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках. Судно имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолётов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолётов последнего поколения. Его главным конструктором является Константин Попович.