Опубликовано ВИДЕО первого испытательного полета МС-21 в Иркутске Полет и приземление судна прошли успешно. 28 мая 2017 года в Иркутске совершил первый испытательный полет российской "конкурент Боинга" - самолет МС-21. ВИДЕО полета было опубликовано в Сети. По словам авторов видео, взлет и приземление российского пассажирского самолета прошли успешно. Воздушным судном заинтересовались российские и зарубежные авиакомпании. На текущий момент портфель заказов составляет 185 машин Самолет Иркут МС-21 ("Магистральный самолёт XXI века") представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта. Авиалайнер проекта МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа ужшкммт и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках. Судно имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолётов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолётов последнего поколения. Его главным конструктором является Константин Попович. Твитнуть Другие материалы по этой теме В России разработали самолет-конкурента Boeing и Airbus Россия создаст новый пассажирский самолет будущего МС-21 Новости наших партнеров