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Бывшему директору Библиотеки украинской литературы сломали позвоночник при конвоировании

Опубликовано 28.05.17 10:53 Бывшему директору Библиотеки украинской литературы сломали позвоночник при конвоировании

Наталья Шарина получила серьезную травму еще в октябре 2015 года.

Бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной сломали позвоночник при конвоировании. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на озвученные в суде материалы ее дела.

25 мая в Мещанском районном суде российской столицы завершилось судебное следствие по делу Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. По информации АГН "Москва", 29 мая должны начаться прения сторон.

В ходе заседания 25 марта сторона защиты приобщила к делу медицинские документы ужшкммт относительно состояния здоровья Шариной. В них отмечается, что женщина страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника, полученного при конвоировании.

Как рассказал адвокат Шариной Евгений Смирнов, это произошло 29 октября 2015 года, когда Шарину перевозили из отдела полиции в ИВС в автозаке с жесткими сидениями. Водитель не притормозил на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной, получив серьезную травму.

Как писал TopNews, в октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Затем ее директор Наталья Шарина была задержана. У нее изъяли 150 книг и брошюр. По заявлению СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, признанного судом экстремистским материалом и запрещено к использованию. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом.
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